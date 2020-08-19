Украинская певица Даша Астафьева решилась на смелый эксперимент на балконе
Как сообщает Politeka.net, знаменитость выложила пикантное фото на своей странице в соцсети "Инстаграм". Для него исполнительница позировала топлес.
На опубликованном кадре Даша Астафьева вышла на балкон, прикрывшись одним одеялом ниже пояса, и решила проветрить своих малышек. Грудь красотки полностью обнажена, ее мешает рассмотреть во всех подробностях только надпись, которую певица наложила сверху. Знаменитость также подняла руки кверху, сложив кисти над головой - в такой позе фигура выглядит особенно стройной и женственной. Даша придала снимку романтичности, подняв глаза к небу.
На еще одном кадре в сториз Астафьева развалилась на кровати полностью голая. Она прикрыла зону бикини краем простыни, оставив бедро обнаженным - грудь она даже не стала скрывать, лишь поместила сверху небольшое сообщение. Свободную руку певица запрокинула за голову, придав фото еще большей пикантности.
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Даша Астафьева прославилась раскрепощенностью и часто демонстрирует свою красоту в откровенных образах. Недавно она выложила черно белый снимок в камышах, на котором появилась в одной лишь мокрой майке.
Исполнительница выставила свой пышный бюст напоказ и даже не стала его прикрывать: под влажной тканью можно без труда рассмотреть все подробности, как и отсутствие нижнего белья.
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