Відома американська фітнес-модель Ніколь Амато показала своє шикарне тіло в міні-бікіні

Зірка постійно хвалиться неймовірними формами в Instagram і жодне її фото не може залишити байдужим, писати Politeka.net. Модель одягла крихітний сірий купальник на тонких бретельках, які напружилися від тяжкості бюста.

Маленькі трикутники тканини прикрили великі груди, але при цьому, дозволяючи, помилуватися великою їх частиною. Довга прикраса між грудьми надавала акценту ще більше.

Крихітні трусики-бікіні трималися на тонких лямках, натягнутих вище стегон.

Зірка всіляко демонструвала шикарну фігуру. Крім великих грудей не можна не відзначити рельєфні прес і підкачані ніжки.

Ніколь позувала на шезлонгу, вітер розвіював її волосся. Красуня сховала очі за окулярами.

Загалом знімки вийшли дуже спекотними.

За дев'ять годин пост зібрав майже 2000 лайків і багато коментарів.

Користувачі мережі були захоплені образом розкутої красуні і написали їй масу приємних коментарів.

"Заводна крихітка", - написав один з шанувальників.

Нагадаємо, Ніколь Амато займалася бігом, про що розповіла у своєму сторіз, знімаючи себе з вигідного ракурсу.

Зірка підняла камеру вгору, і блиснула великими грудьми у вузькому топіку. Тонкі бретельки натягнулися на плечах, а тканина обтягнула соковиті розміри. Останні випирали, і, здавалося, зараз вистрибнуть з одягу.

Раніше повідомлялося, що Ніколь Амато позувала в чорному купальнику.

Ліфчик натягнувся на пишних грудях, а утримували його тонкі бретельки. Груди красуні в обтягуючому купальнику виглядала чудово. Образ завершили окуляри і світлий манікюр.

Нагадаємо, що Ніколь Амато ледь не вивалила пишний бюст з мікро-бікіні: "Ого, як їм тісно".

Як повідомляла Politeka, Ніколь Амато спокусила своїми солодкими " диньками "в маленькому ТОПі:"Божественна".

Також Politeka писала, що Ніколь Амато в тісному ТОПі довела до екстазу виглядом під час бігу: "ідеальна красуня".