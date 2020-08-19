Голлівудський актор Міккі Рурк не відмовився від ідеї власного похорону в Україні

Як передає Politeka.net, про це стало відомо з поста у Фейсбук журналіста Юрія Гули. Він розповів, що в Україну приїхав особистий асистент актора, українець Дмитро Корнійчук. Він прилетів з Лос-Анджелеса в село Загорці Хмельницької області, де вибрав місце для поховання зірки Голлівуду.

"Місце для Міккі-вибрано!», - заявив журналіст.

Варто відзначити, що голлівудському красеню Рурку, який зіпсував свою красу пластичними операціями, 67 років. Легенда фільмів 90-х сьогодні має серйозні проблеми зі здоров'ям. Це стало зрозуміло під час ефіру шоу Good Morning Britain, з яким актор вийшов на зв'язок. Ведучі розпитували Рурка про зйомки у фільмі «Нічне перенесення», але артист розгубився і не став відповідати. Потім він перепитав, про який фільм йде мова, і став говорити про завершення своєї кар'єри. Шанувальники актора звернули увагу на явні проблеми з пам'яттю у Рурка. Деякі фанати навіть вирішили, що у нього психічний розлад.

Додамо, що в мережі Рурк публікує багато свіжих фото, на яких видно, в якому стані він знаходиться. Варто відзначити, що на більшості фото він позує з собаками.

Втім, шанувальники все одно люблять свого кумира, який запам'ятався їм за фільмами "Дев'ять з половиною тижнів", "Дика орхідея", "Рестлер" і «Залізна Людина-2».

"Ви у формі, добре виглядаєте", "Ти один з моїх улюблених акторів усіх часів. Люблю тебе", " просто подивився Bullett знову, вперше за 15 років, було приголомшливо! Ти чортова легенда, Мік!",- пишуть шанувальники.

Нагадаємо, що Міккі Рурк жахнув новою зовнішністю: "навіщо таке з собою робити?».

Як повідомляла Politeka, у мережі з'явилися фото останнього притулку Міккі Рурка в Україні.

Також Politeka писала, що голлівудський актор просить поховати його в Україні:"поїхав дах".