Голливудский актер Микки Рурк не отказался от идеи собственных похорон в Украине

Как передает Politeka.net, об этом стало известно из поста в Фейсбук журналиста Юрия Гулы. Он рассказал, что в Украину приехал личный ассистент актера, украинец Дмитрий Корнийчук. Он прилетел из Лос-Анджелеса в село Загорцы Хмельницкой области, где выбрал место для погребения звезды Голливуда.

«Место для Микки - выбрано!», - заявил журналист.

Стоит отметить, что голливудскому красавцу Рурку, который испортил свою красоту пластическими операциями, 67 лет. Легенда фильмов 90-х сегодня имеет серьезные проблемы со здоровьем. Это стало понятно во время эфира шоу Good Morning Britain, с которым актер вышел на связь. Ведущие распрашивали Рурка о съемках в фильме «Ночной перенос», но артист растерялся и не стал отвечать. Затем он переспросил, о каком фильме идет речь, и стал говорить о закате своей карьеры. Поклонники актера обратили внимание на явные проблемы с памятью у Рурка. Некоторые фанаты даже решили, что у него психическое расстройство.

Добавим, что в сети Рурк публикует много свежих фото, на которых видно, в каком состоянии он находится. Стоит отметить, что на большинстве фото он позирует с собаками.

Впрочем, поклонники все равно любят своего кумира, который запомнился им по фильмам "Девять с половиной недель", "Дикая орхидея", "Рестлер" и «Железный человек-2».

«Вы в форме, хорошо выглядите», «Ты один из моих любимых актеров всех времен. Люблю тебя», «Просто посмотрел Bullett снова, впервые за 15 лет, было потрясающе! Ты гребаная легенда, Мик!», - пишут поклонники.

Напомним, что Микки Рурк ужаснул новой внешностью: «Зачем такое с собой делать?».

Как сообщала Politeka, в сети появились фото последнего пристанища Микки Рурка в Украине.

Также Politeka писала, что голливудский актер просит похоронить его в Украине: «Поехала крыша».