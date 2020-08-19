Українська співачка Тіна Кароль об'єдналася зі знаменитими американськими виконавцями Snoop Dogg, Luca Dayz і групою LOE

Як повідомляє Politeka.net, вона опублікувала обкладинку до нової пісні і розкрила дату прем'єри на своїй сторінці в соцмережі "Instagram". Композицію назвали " Blow Your Mind "("Вибухни мозок").

Новий сингл від Тіни Кароль і її колег з США офіційно вийде 28 серпня. R&B-співак Luca Dayz у своєму мікроблозі зазначив, що автори працювали над створенням пісні близько трьох років.

На обкладинці в мальованому стилі зображені всі виконавці, які взяли участь у записі пісні. На першому плані красуються Snoop Dogg і Luca Dayz, за ними, оголивши стегно, стоїть Тіна Кароль. На задньому плані можна помітити напівпрозору трійцю LOE.

Багато користувачів соціальної мережі захопилися міжнародним проектом за участю Тіни Кароль і поділилися емоціями в коментарях:

"Ой, Тіночка, сподіваємося це не останній сюрприз"; " Вау, 🔥 🔥 🔥 жінка, що ти з нами робиш? 😎 😎 😎 😎 "; "Ой 🔥 Тіна чекаємо розрив всього!) 😍"; "Це буде гармата💥 чекаємо з нетерпінням!!"; "Відчуваю, буде гармата💣 чекаємо❤️"; "Боже, як я чекаю!!! 🙏 🏻 🤩 😍 "; "Чекаємо 😻 це розрив❤️"; "розрив Америки гарантований 👌 🏻 королева музики увірвалася в США як птах🔥"; "Тіна, це було максимально несподівано😆".

Раніше мережу підірвали чутки про можливий роман Тіни Кароль з молдавським співаком Даном Баланом. Навесні пара в дуеті випустила пісню" Пам'ятаєш", яка отримала велику популярність серед українців.

Нагадавши, Кароль розбурхала видом в "траурній" сукні:"Балан залишився в минулому".

Як повідомляла Politeka, Кароль, яка розставила ноги, дісталося за один і той же наряд:"дивно, що не в ночнушке".

Також Politeka писала, що розхристаний такн Балан раптово перервав мовчання, фани Кароль дочекалися: "Тіна вагітна..."