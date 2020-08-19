Популярна модель Анастасія Квітко, яку прозвали російською Кардашьян, блиснула фігуристим тілом у відвертому купальнику

Як передає Politeka.net, фото зірки з'явилося на фан-сторінці. Квітко вибрала для фото досить відвертий купальник, який прикрив тільки найінтимніше. Чорний купальник ледь прикрив апетитні груди зірки, які так і норовили вистрибнути з нього. Животик, стегна і зону декольте модель залишила оголеною, чим розбурхала фантазію шанувальників.

Образ красуня доповнила розпусними ботфортами вище коліна і прикрасою на шиї. Модель стояла на балконі, повернувши голову в бік. Її розкішне волосся спадало до плечей. Квітко витончено підняла ніжку, щоб остаточно звести з розуму своїх фанатів.

"Доброго ранку, чудова малишка", - пишуть шанувальники.

Раніше ми писали, що Настя Квітко захопила пишними формами в бікіні не за розміром. Дівчина позувала на пляжі, натягнувши на свій неосяжний бюст мініатюрний купальник, який явно був їй замалий. Груди буквально вивалювалася з нього, так як тонка тканина не могла утримати такі форми. Квітко поніжилася на піску, сильно забруднивши ніжки.

Крім цього, нещодавно Квітко поділилася знімком, на якому позувала в синьому купальнику. Ліфчик так сильно натягнувся від ваги грудей, що здавалося зараз лопне від напруги.

Нагадаємо, що Анастасія Квітко в чорних мереживах побешкетувала посеред вулиці: "що цей язик робить?".

Як повідомляла Politeka, Анастасія Квітко в червоному бікіні потрясла "м'ячиками" на яхті:"Божественна малишка".

Також Politeka писала, що Анастасія Квітко в чорному бікіні довела свої "ягідки" до ідеалу:"спокушає".