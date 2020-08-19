Російська співачка Ольга Бузова шикрано відзначила вихід свого нового кліпу

Як передає Politeka.net, в Instagram у співачки з'явилося фото, на якому вона постала в неймовірно красивому золотистому платті з корсетом. Дівчина стояла в ресторані біля букета квітів. Виглядала вона чудово.

"Красива я, коханий чоловік, шикарні квіти і прекрасний ресторан - просто ідеальний вечір. Я зараз щаслива, і це головне», - підписала фото зірка.

Хлопець Бузової, блогер Дава оцінив фото, написавши під ним "Красава". Такий коментар викликав бурхливу реакцію шанувальників артистки. Вони порахували таку витівку неприпустимою для коханої людини, зазначивши, що до дівчини так не звертаються.

"Красава, так кажуть другану, немає ніякої любові у тебе до неї», «мда вже написав прям як пацану якомусь... повічливіше не можна було написати, все таки як ні як ніби твоя кохана дівчина", "загалом Давид не вміє напевно писати компліменти дівчині", " дуже смішно. Оля написала пост під фото, а він тупо написав красава. Як то не дуже розумно з його боку навіть якщо це і гумор», - пишуть користувачі мережі.

Співачка не витримала і залишила смайлик в листуванні.

Додамо, що в ресторані артистка відзначала вихід свого нового кліпу на пісню «Mira me Bebe».

Нагадаємо, що безсоромна Бузова в блискітках приголомшила видом перед концертом, ніч буде спекотна.

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