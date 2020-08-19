46-річна співачка Наташа Корольова здивувала поведінкою на відпочинку
Як передає Politeka.net, у себе в сторіс в Instagram зірка опублікувала серію відео, на яких вона вирушила на екскурсію. Відео починається з того, що співачка підходить до автобуса, який називається «Бухлобус». Артистка відкриває краник, прироблений до транспорту і п'є з нього прямо з рук.
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"Все як треба. Тут краник. Ось так берете в ручечку самогоночку. Ух, хороша», - коментує артистка те, що відбувається.
Після Корольова показала кадри з величезною зграєю птахів: гусей, курей та іншої живності. Артистка мило і завзято розмовляла з птахами, віталася з курками, після чого вирішила дати їм міні-концерт, заспівавши свою пісню.
"Сині Лебеді, світлі сни,
Горді птахи чарівної весни,
Ви обдурили мене, полетіли за далекі далі», - проспівала артистка, після чого почала дякувати птахам за увагу.
Артистка не стрималася, і почала кланятися перед птахами і показувати язик на камеру.
Варто відзначити, що на цьому розваги Корольової не закінчилися. Вона з групою поїхали дивитися на кабанів, оленів, собак та іншу живність. Корольова все коментувала за кадром, при цьому була занадто веселою.
Нагадаємо, що Корольова з новою зовнішністю і ліфчиком назовні заспівала свій хіт 25-річної давності: "жах який!".
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