Російська актриса Христина Асмус здивувала шанувальників повідомленням про майбутнього чоловіка

Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram зірка поділилася фотографією з популярного додатка, який визначає національність людини і "пророкує" її майбутнє. Христині додаток поставив 40 років, передбачивши їй трьох дітей і чоловіка-філософа. Крім цього, актрисі напророкували старість в Росії.

Варто відзначити, що актрисі дуже сподобалося передбачення. Вона навіть припустила, що зможе знайти майбутнього чоловіка в коментарях.

"З філософом, я думаю, познайомлюся в коментарях під цим постом. Хоча ні, під будь-яким моїм постом", - підписала фото зірка.

За день її фото зібрало майже 30 тисяч лайків. У коментарях стали обговорювати почуття гумору актриси і смішне передбачення.

"3 дітей, стриптизерка - прекрасне майбутнє", "зайшов в коментарі, а тут всі філософи», «пофілософствувати чи що в коментарях))", " це ж де так платять стриптизеркам?", "Привіт Кріс! Я філософ! Мрію мати трьох дітей!» ,- пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Христина Асмус здивувала неймовірно яскравим макіяжем на курорті, де зараз проходять зйомки нового проекту за участю зірки. Сама зірка була в захваті від мейка.

Нагадаємо, що Асмус приголомшила яскравою зовнішністю на курорті, мережа кипить:"ось що розлучення робить з людьми".

Як повідомляла Politeka, Асмус приголомшила вульгарним макіяжем на курорті, Семенович не витримала: "Стриптизерка".

Також Politeka писала, що Асмус повеселилася на столі в тонкій сукні з блискіток: "а в декольте порожньо".