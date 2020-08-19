Українська співачка Ані Лорак чесно розповіла про материнство і виховання доньки

Як повідомляє Politeka.net, після виходу нового кліпу, в якому знялася 9-річна дочка співачки, вона дала інтерв'ю інтернет-журналу. Лорак зізналася, що дочка сама попросила її знятися в кліпі, коли дізналася, про що буде історія. Співачка зазначає, що дівчинка росте дуже артистичною і любить увагу.

На питання про поповнення в родині, Лорак зазначила, що Софія з дитинства мріяла про брата. Та й сама Лорак виросла в багатодітній родині з братами. Втім, артистка вважає, що на все воля Божа.

"Вона завжди отримує величезне задоволення, коли до нас приїжджає її двоюрідний брат. Дочка з самого народження хотіла мати братика. Але, як то кажуть, людина припускає, а Бог располагає», - зазначила Лорак.

На питання про те, чи буде вона підтримувати дочку, якщо та захоче стати співачкою, Лорак заявила, що завжди підкаже і підтримає, але, на її думку, дочка більше тяжіє до кар'єри актриси.

Зазначимо, що нещодавно екс-чоловік Лорак Мурат Налчаджіоглу викликав справжній ажіотаж в мережі, опублікувавши фото з новонародженою дитиною. Виявилося, що в родині друга Мурата сталася щаслива подія, але шанувальники співачки встигли подумати, що дитина з'явилася у Мурата, який після розлучення з Лорак почав зустрічатися з іншою жінкою.

Нагадаємо, що щаслива Ані Лорак приголомшила виглядом поруч з донькою в новому іміджі: "Соню просто не впізнати".

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