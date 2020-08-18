Популярна українська виконавиця Світлана Лобода здивувала розкішною фігурою в білосніжному міні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

«А вечорами ми з дівчатами влаштовуємо дефіле навколо басейну 🤩», - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованій фотографії Лобода позує в білосніжному міні, ефектно демонструючи схудлу фігуру. У цей момент поруч з нею "крутяться" діти.

«люблю ваші сімейні фото, затишно і тепло на душі стає», «такі красоточки», «дівки просто вогонь», «Нормас такі дефіле🙃 приємного вечора, ЛобоДушечка», «дівчатка на стилі», «що за ніжки», «які ніжні красотульки!!!! Гармонія у всьому!!!! Всіх благ», «однієї пари туфель не вистачає», - пишуть її шанувальники.

До цього ми розповідали, що співачка Світлана Лобода показала втомлену себе після насиченого тренування.

Цього разу засмагла співачка в коротенькому чорному топі і яскраво-помаранчевих шортах повеселилася в залі. Артистка показала результати тренувань перед дзеркалом. При цьому здивувала дивно підтягнутими ніжками, на яких шорти виглядають навіть дещо великими.

Нагадаємо, що Лобода одним відео довела шанувальників до істерики, перетворившись на готичну диву.

А ще Politeka писала, що Лобода не стрималася і влаштувала гарячі поцілунки з дівчиною на пляжі.

Також Politeka повідомляла, що пишногруда Лобода у відвертому топі викликала фурор, вибравши найгарячіший ракурс: кадри