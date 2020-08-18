Американська ікона стилю і модель Кайлі Дженнер блиснула розкішною фігурою в крихітному купальнику

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

Так, красуня позує в крихітному купальнику, демонструючи апетитні принади у всій красі. Модель в цей момент купається під літнім душем, застигши в пікантній позі.

Кадри Дженнер вирішила ніяк не підписувати, хоча її шанувальники і без того прийшли в захват від побаченого.

«Гаряча кокетка», « хіба у кого - то є більш довге волосся?», «Божественна красуня», «Ти виглядаєш відпадно», «фатальна Краса», «ох, жарко стало», «це вид на мільйон», «боже, як хочеться до тебе», - пишуть вони.

Як повідомлялося до цього, одна з найзнаменитіших моделей, бізнесвумен Кайлі Дженнер постала в одній білизні.

Відомо, що модель має масу фанатів по всьому світу, які створюють фан-сторінки. Так, в одній з таких груп з'явилися архівні чорно-білі фото зірки.

На знімках модель постала в одному мереживній білизні, та ще й в ліжку, давши розігратися фантазії своїх шанувальників і догоджавши їх.

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