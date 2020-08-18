Популярна співачка Ані Лорак, яка активно будує кар'єру в Росії, блиснула пишними формами в пікантному костюмі

Як повідомляє Politeka.net, свіже фото з'явилося у зірки в Instagram. Красуня сиділа на дивані в розкішному корсеті, який підкреслив її видатні форми. Груди зірки мало не вистрибували з наряду. Також на Ані були обтягуючі лосини, які підкреслили її округлі апетитні стегна. Образ доповнила рожева спідниця, яку Лорак причепила на пояс.

"Я дякую всій команді, яка працювала над створенням відео «Твоєї улюбленої». Це справжня маленька кіно-ода про почуття, яке знайоме кожному незалежно від віку, статі, професії або кольору шкіри», - підписала фото зірка.

За 40 хвилин пост артистки зібрав майже 30 тисяч лайків. Оцінив фото і Сергій Лазарєв, з яким Лорак приписують роман. У коментарях їй залишили масу теплих слів.

"Красуня, як Ви таку шикарну форму підтримуєте?", "Приголомшливе відео! Шикарна екранізація того, що любов непідвладна ніяким параметрам і може бути різною. Дебют Сонечки - окремий захват!", "Клеопатра", "Українська Перлина", "кліп правда дуже красивий і чіпає за душу! Так давно чекали такого", - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Ані Лорак поділилася фото зі спортсменкою Лілією Подкопаєвою, з якою вона дружить вже більше двадцяти років.

Нагадаємо, що Лорак зворушила кадрами з коханою людиною після гучного розлучення: "заворожує".

Як повідомляла Politeka, Ані Лорак порушила спокій у спокусливому ліфі: "просто бомба, крихта".

Також Politeka писала, що щаслива Ані Лорак приголомшила виглядом поруч з донькою в новому іміджі: "Соню просто не впізнати".