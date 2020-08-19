Погода в Україні 19 серпня зіпсується на частини регіонів, їх накриють сильні дощі

Так, на заході синоптики з Укргідрометцентру прогнозують неймовірний дощ, який накриє всіх. Вдень повітря прогріється до 23-28 градусів за Цельсієм, а ось вночі їх змінять комфортні 14-18 тепла, передає Politeka.

На півночі буде без дощів і істотно тепліше: від 29 до 31 градуса тепла. Вночі ж на вулиці очікується 15-18 зі знаком «плюс».

У центрі країни повітря прогріється ще більше: від 29 до 32 градусів тепла. Дощів не передбачається. Вночі очікуються не менш комфортні 14-17 за Цельсієм.

На півдні сьогодні синоптики прогнозують теплу і безхмарну погоду, від 29 до 32 тепла. А ось вночі істотно похолодає: від 16 до 18 градусів за Цельсієм.

А ось на сході України очікується 29-31 спеки, які вночі не менше 13-15 градусів. Дощів не буде, хоча місцями буде хмарно.

У Києві та області сьогодні буде дуже жарко і без дощів: 29-31 градус зі знаком «плюс». Вночі похолодає до 14-17 за Цельсієм. Місцями можлива невелика хмарність.

Синоптики прогнозують, що сьогодні в Україні, крім Закарпаття, Карпат, Львівської та Чернігівської областей буде підвищений рівень пожежної небезпеки.

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