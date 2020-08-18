Зірка серіалу "Свати" Анна Кошмал, яка нещодавно завершила зйомки в серіалі "Папік-2", блиснула новою зовнішністю на відпочинку

Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram дівчина опублікувала фото, на якому постала без макіяжу. На актрисі був надітий купальник, вниз вона одягла пляжні шорти. В руках дівчина тримала склянку соку. Виглядала вона щасливою і розслабленою.

Варто відзначити, що на фото дуже важко впізнати актрису, яка знімалася в «Сватах». І справа тут не тільки в темному волоссі, яке актрисі довелося пофарбувати для зйомок. Видно, що на сонці дівчина засмагла, на обличчі у неї проявилися веснянки. Її очі без макіяжу не виглядали так виразно, як зазвичай. Якби шанувальники зустріли Анну на відпочинку, вони б її навряд чи впізнали.

"Пізнавши себе - пізнаєш цілий Всесвіт...Пишіть в коментарі, які прості речі щодня роблять Вас щасливими", - підписала зірка фото.

За півгодини відео зірки зібрало майже 10 тисяч лайків. У коментарях їй залишили масу приємних слів.

"Аня бажаю гарного дня і гарного літнього, сонячного настрою», «ви така хороша, душевна і позитивна дівчина. Ви прекрасна актриса яка заслужила Оскар! Ви найкраща», «ти як завжди чарівна», «Анна ви прекрасна і чудова», "таке миле фото", - пишуть користувачі мережі.

Нагадаємо, що Анна Кошмал подорослішала і дурманить одним поглядом:"Мадам, ви прекрасні".

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