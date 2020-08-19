Зірки каждий день епатують публіку з'являючись в суспільстві в самих різних нарядах і стильних образах

Найчастіше актрисам, співачкам і телеведучим доводиться міняти свій імідж, щоб привертати увагу до себе якомога більше. При цьому робота стилістів і косметологів не завжди успішна – химерні сукні, образи і безліч зайвої тканини здатні зіпсувати задумку. Представляємо вашій увазі топ-фот знаменитостей, які з'явилися на публіці і потрапили під хвилю критики за вибір своєї сукні.

Вечірку з нагоди 15-річчя з дня презентації першого випуску шоу» Світське життя " Тіна відвідала в розкішній атласній сукні в підлогу небесно-блакитного кольору від українського дизайнера Gasanova. Екстремально глибоке декольте вбрання, яке вигідно підкреслило пишний бюст Тіни викликало досить неоднозначну реакцію фанатів і безліч критики.

Для червоної доріжки з нагоди 15-річчя "Світського життя" Настя також вибрала незвичайний наряд. Артистка вибрала облягаючий комбінезон чорного кольору з прозорими вставками на ногах і грудях. Відкритість вбрання дозволила Насті Каменських показати підтягнуті ніжки, пружні сідниці і пишний бюст, проте фанати подібної відвертості не оцінили.

Ані Лорак і Віра Брежнєва з'явилися на головній російській музичній премії - "Золотому грамофоні" в досить провокативних образах. Кароліна одягла синє оксамитове плаття з глибоким декольте. Виріз підкреслив пишні груди виконавиці і її тонку талію. Образ Лорак доповнила капелюхом з того ж матеріалу, що і основний наряд. Однак весь образ фанати прозвали "синім панчохою", обурившись його недоречністю.

У свою чергу Віра Брежнєва прийшла в сукню трендового білого кольору. Розріз до стегна оголив ноги співачки. Родзинкою образу стала величезна троянда, зібрана з тканини у верхній частині вбрання, яку також оцінили не багато.

Втім, Віра потрапляла потрапляла під хвилю критики далеко не зраз. В Instagram на своїй сторінці звезад показує різні стилі і образи, але найчастіше їх жорстко висміюють з тієї чи іншої причини.

Кім розкритикували відразу за два образи - наряд з оксамитової тканини з косим вирізом і воланом, а також за наряд з ефектом "мокрої тканини". З'явившись на червоній доріжці, Кім була здивована неоднозначній критиці і провокаційним фото, які зробили журналісти на заході.

А ось сестра Кім-Кайлі Дженнер отримала неоднозначні коментарі за два літніх образи. Дівчина приміряла літні вбрання з пікантними вирізами на талії і показала засмагле тіло. Однак, деякі написали, що колір, дизайн і вигляд зовсім не підходить стилю модної Кайлі.

Нагадавши, Івлєєва з "Орла і Решки" показала зайве в тісній майці, ліфчик не був би зайвим.

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