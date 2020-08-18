Погода вдарить по Україні спекою і дощами з грозами і шквалами

Про те, чого чекати жителям країни, на своїй сторінці в Facebook повідомила синоптик Наталка Діденко.

Так, над західною частиною України розташується локальний циклон Ingrid, який принесе грозові дощі. При грозах можливі шквалисте посилення вітру.

На решті території України антициклон Emil утримає суху погоду.

Вітер прогнозується Південний невеликий або помірний.

Температура повітря залишається високою, + 27 +32 градуси, в західних областях, особливо в Прикарпатті, очікується завтра +21 + 25 градусів.

Погода в Києві 19 серпня буде сонячною, сухою і спекотною з температурою близько 30 градусів.

Послаблення спеки та періодичні локальні дощі ймовірні у столиці у п'ятницю, 21 серпня.

Також синоптик розповіла про попередній прогноз на День Незалежності України. У більшості областей країни буде переважно сухо і жарко, +27 +32 градуси, лише в західних областях пройдуть грозові дощі і буде свіже, +22 +27 градусів.

Зазначимо, синоптики прогнозують, що в 2020 році осінь буде традиційно тепліше звичайного, а літо триватиме до кінця вересня.

Також очікується, що зима буде дуже м'якою. Морози можливі тільки зовсім незначні.

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