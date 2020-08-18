Знаменита українська співачка Віра Брежнєва постійно привертає увагу до себе зухвалими витівками

Струнка співачка завжди знаходиться в центрі обговорень, а її пости в Instagram викликають досить неоднозначні реакції серед користувачів мережі. Після того, як в мережі почали поширюватися чутки про погані стосунки віри з чоловіком, зірка припинила публікувати з ним спільні фото і відео.

У той же час на фан-акаунтах користувачі вирішили підігрівати інтерес до минулого віри і ділитися спекотними фото з її торішньої відпустки, якою вона провела разом з Оленою Перміновою на Мальдівах.

Один з кадрів зірок викликав досить різкі коментарі, адже зірки мило притулившись один до одного поцілувалися в губи. Проте, угледівши в цьому поганий під текст, користувачі Instagram не залишилися байдужими:

Відзначимо, що саме через фото з поцілунком в минулому році з'явилися чутки, що у Віри проблеми у відносинах з чоловіком знову посилилися.

"Змушує ваше серце битися так швидко", " дівчата, які ж ви Класні 🌷 🌷 🌷 🌷 красуні! Повний захват 👏«, » знайшли з ким дружити🤭«,» зніміть відео як ви спите разом))«,» Все що мені потрібно твоя любов😍 😍 😍«,» зніміть ці окуляри в окулярах як інопланетяни«, » так мило😍«, " так мило, Боже !!", "так жарко😍", " одержимий цим💛», - пишуть користувачі.

Минулого року також стало відомо, що артистці вдалося здійснити свою заповітну мрію – відправитися на відпочинок в Мальдіви. У той час, як її колеги встигли провести свята на екзотичних курортах, артистці вдалося лише тоді вирватися на райський острів.

При цьому сама зірка заявила, що на відпочинку пробуде всього п'ять днів. Про це співачка вирішила написати на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram. Також артистка поділилася з шанувальниками інтригуючими фото, зробленими разом з близькою подругою Оленою Перміновою.

Так, співачка на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram опублікувала знімки, які захопили фанатів Брежнєвої.

На перших фото зірка радісно позувала з Перміновою в злитому чорному купальнику. Обидві жінки показали, що знаходяться у відмінній спортивній формі і виглядають набагато молодше свого віку.

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