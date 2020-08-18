Знаменита украинская певица Вера Брежнева постоянно привлекает внимание к себе дерзкими выходками

Стройная певица всегда находится в центре обсуждений, а ее посты в Инстаграм вызывают довольно неоднозначные реакции среди пользователей сети. После того, как в сети начали распространяться слухи о плохих отношениях Веры с мужем, звезда прекратила публиковать с ним совместные фото и видео.

В то же время на фан-аккаунтах пользователи решили подогревать интерес к прошлому Веры и делиться жаркими фото из ее прошлогоднего отпуска, которой она провела вместе с Леной Перминовой на Мальдивах.

Один из кадров звезд вызвал довольно резкие комментарии, ведь звезды мило прижавшись друг к другу поцеловались в губы. Тем не менее, углядев в этом дурной под текст, пользователи Инстаграм не остались равнодушными:

Отметим, что именно из-за фото с поцелуем в прошлом году появились слухи, что у Веры проблемы в отношениях с мужем снова усилились.

«Заставляет ваше сердце биться так быстро», «Девушки, какие же вы классные 🌷🌷🌷🌷 красотки! Полный восторг 👏», «Нашли с кем дружить 🤭», «Снимите видео как вы спите вместе))», «Всё что мне нужно твоя любовь😍😍😍», «Снимите ети очки в очках как инопланетянки», «Так мило 😍», «Так мило, боже !!», «так жарко😍», «одержим этим💛», - пишут пользователи.

В прошлом году также стало известно, что артистке удалось осуществить свою заветную мечту – отправиться на отдых в Мальдивы. В то время, как ее коллеги успели провести праздники на экзотических курортах, артистке удалось лишь тогда вырваться на райский остров.

При этом сама звезда заявила, что на отдыхе пробудет всего пять дней. Об этом певица решила написать на своей странице в социальной сети Инстаграм. Также артистка поделилась с поклонниками интригующими фото, сделанными вместе с близкой подругой Еленой Перминовой.

Так, певица на своей странице в социальной сети Инстаграм опубликовала снимки, которые восхитили фанатов Брежневой.

На первых фото звезда радостно позировала с Перминовой в слитном черном купальнике. Обе женщины показали, что находятся в отличной спортивной форме и выглядят гораздо моложе своего возраста.

Напомним, Вера Брежнева и Дорофеева "зарубились" и выяснили, кто круче и красивее

Как сообщала Politeka, дочь Брежневой в коротком топе пошалила с подругой и поразила естественной красотой

Также Politeka писала, что Брежнева показала, как соблазняет Меладзе дома