Цим знаменитостям довелося всього домагатися самим

Зараз імена цих зірок знають мільйони, вони хваляться розкішним життям, але так було не завжди

Співачка і актриса Дженніфер Лопес народилася у Бронксі (Нью-Йорк, США) у родині пуерториканців, які погано говорили англійською, передає Politeka.net.

Небагата сім'я тулилася в невеликій квартирі на околиці. Джей Ло знала, що хоче бути зіркою і прагнула до цього. Тепер у неї багатомільйонні доходи, величезна кількість фанатів по всьому світу.

Всесвітньо відома модель Ірина Шейк народилася в Росії, а саме в Еманжелінську (Челябінська область). Сім'я майбутньої зірки подіумів була небагатою - батько рано помер, а мати працювала у дві зміни.

Ірина після школи переїхала в Челябінськ, де отримувала вищу освіту в галузі маркетингу. Тільки кар'єру в цій сфері вона так і не побудувала, одного разу її помітили представники місцевого імідж-клубу і запропонували роботу моделі.

Майбутня зірка вітчизняного шоу-бізнесу Анна Седокова з'явилася на світ у Києві. Коли дівчинці було всього п'ять років, батько пішов з сім'ї. Артистка з мамою і братом жили скромно.

Після закінчення школи майбутня зірка вчилася в університеті культури і мистецтв, але коли вона пройшла кастинг в групу «ВІА Гра» її життя круто змінилося.

Співачка Віра Брежнєва також пройшла кастинг в "ВІА Гру", але до цього їй довелося подолати нелегкий шлях. Вона з двома сестрами росла в бідній родині, в якій батько через травму став інвалідом. Майбутня артистка підробляла посудомийкою і нянею. Зірка навіть не була на своєму випускному вечорі, так як не було грошей його оплатити.

Талановита красуня Ані Лорак (Кароліна Куєк) виховувалася в дитячому будинку, куди її віддала мама. Останній одній доводилося виховувати трьох дітей. Голодне дитинство без нормальних умов і необхідної уваги батьків дуже загартували майбутню зірку.

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