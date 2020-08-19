Этим знаменитостям пришлось всего добиваться самим

Сейчас имена этих звезд знают миллионы, они хвастаются роскошной жизнью, но так было не всегда

Певица и актриса Дженнифер Лопес родилась в Бронксе (Нью-Йорк, США) в семье пуэрториканцев, которые плохо говорили на английском, передает Politeka.net.

Небогатая семья ютилась в небольшой квартире на окраине. Джей Ло знала, что хочет быть звездой и стремилась к этому. Теперь у нее многомиллионные доходы, огромное количество фанатов по всему миру.

Всемирно известная модель Ирина Шейк родилась в Росии, а именно в Еманжелинске (Челябинская область). Семья будущей звезды подиумов была несостоятельной - отец рано умер, а мать работала в две смены.

Ирина после школы переехала в Челябинск, где получала высшее образование в области маркетинга. Только карьеру в этой сфере она так и не построила, однажды ее заметили представители местного имидж-клуба и предложили работу модели.

Будущая звезда отечественного шоу-бизнеса Анна Седокова появилась на свет в Киеве. Когда девочке было всего пять лет, отец ушел из семьи. Артистка с мамой и братом жили скромно.

После окончания школы будущая звезда училась в университете культуры и искусств, но когда она прошла кастинг в группу «ВИА Гра» ее жизнь круто изменилась.

Певица Вера Брежнева также прошла кастинг в "ВИА Гру", но до этого ей пришлось преодолеть нелегкий путь. Она с двумя сестрами росла в бедной семье, в которой отец из-за травмы стал инвалидом. Будущая артистка подрабатывала посудомойкой и няней. Звезда даже не была на своем выпускном вечере, так как не было денег его оплатить.

Талантливая красотка Ани Лорак (Каролина Куек) воспитывалась в детском доме, куда ее отдала мама. Последней приходилось воспитывать троих детей в одиночку. Голодное детство без нормальных условий и необходимого внимания родителей очень закалили будущую звезду.

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