Сейчас имена этих звезд знают миллионы, они хвастаются роскошной жизнью, но так было не всегда 

Певица и актриса Дженнифер Лопес родилась в Бронксе (Нью-Йорк, США) в семье пуэрториканцев, которые плохо говорили на английском, передает Politeka.net.

Небогатая семья ютилась в небольшой квартире на окраине. Джей Ло знала, что хочет быть звездой и стремилась к этому. Теперь у нее многомиллионные доходы, огромное количество фанатов по всему миру. 

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It’s a good week to have a good week. #MondayMotivation 🤍

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Всемирно известная модель Ирина Шейк родилась в Росии, а именно в Еманжелинске (Челябинская область). Семья будущей звезды подиумов была несостоятельной - отец рано умер, а мать работала в две смены.

Ирина после школы переехала в Челябинск, где получала высшее образование в области маркетинга. Только карьеру в этой сфере она так и не построила, однажды ее заметили представители местного имидж-клуба и предложили работу модели.

Будущая звезда отечественного шоу-бизнеса Анна Седокова появилась на свет в Киеве. Когда девочке было всего пять лет, отец ушел из семьи. Артистка с мамой и братом жили скромно.

После окончания школы будущая звезда училась в университете культуры и искусств, но когда она прошла кастинг в группу «ВИА Гра» ее жизнь круто изменилась. 

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Что такое любовь ? ⠀ За ужином я спросила своих дочек, что такое любовь. Мона ещё не определилась, а Алина уже знает. Не могу вам рассказать ее точку зрения, ведь это ее секрет. Но пожалуй я выдам тебе свой. ⠀ У многих из нас, поколения брошеных детей и неопределившихся родителей, любовь ассоциируется с созависимостью и мы путаем понятия. Он придёт, он изменит, он сделает меня счастливой или обратная сторона про я растворюсь в нем. ⠀ Мне понадобилось много лет, для того, чтоб понять, что для меня любовь. И вчера мой мужчина четко ответил на этот вопрос, отразив все мои чувства в нем. ⠀ Любовь это когда тебе хочется разделить счастье. Своё с ним. Или с ней. Как у Щербакова рассвет .) Это когда твой самый счастливый момент не так ярок без него. ⠀ А что для тебя любовь? Расскажи мне.

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Певица Вера Брежнева также прошла кастинг в "ВИА Гру", но до этого ей пришлось преодолеть нелегкий путь. Она с двумя сестрами росла в бедной семье, в которой отец из-за травмы стал инвалидом. Будущая артистка подрабатывала посудомойкой и няней. Звезда даже не была на своем выпускном вечере, так как не было денег его оплатить.

Талантливая красотка Ани Лорак (Каролина Куек) воспитывалась в детском доме, куда ее отдала мама. Последней приходилось воспитывать троих детей в одиночку. Голодное детство без нормальных условий и необходимого внимания родителей очень закалили будущую звезду.

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🤍

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