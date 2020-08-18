У НБУ попередили українців про те, що буде з цінами і кредитами

Про це заявив глава НБУ Кирило Шевченко в інтерв'ю "РБК-Україна".

Так, він підкреслив, що після карантину українцям доведеться повною мірою повертати кредити. Йдеться як про відсотки, так і про тіло кредиту.

Глава НБУ нагадав, що на час карантину позичальники не звільнені від сплати відсотків по кредиту. Йдеться тільки про заборону банкам нараховувати штрафи і пені.

При цьому він визнав, що кількість "поганих" кредитів у сегменті споживчого кредитування за час карантину зросла.

Також глава НБУ прокоментував побоювання щодо того, що підвищення мінімальної зарплати до 5 тисяч гривень, заплановане на 1 вересня 2020 року, може викликати зростання цін.

За словами Шевченка зараз через низький попит в умовах кризи, викликаної пандемією, цей ефект на ціни буде істотно меншим, ніж у 2017 році.

"Є ще один дуже важливий показник, я про нього побіжно говорив-коефіцієнт заощаджень населення. Починаючи з 2019 року, і ситуація з вірусом дуже прискорила цей процес, ми маємо негативний показник накопичень населення. Це означає, Якщо говорити простою мовою, що з доходів люди не відкладають, а навпаки "проїдають" старі накопичення", – прояснив Шевченко.

За його словами істотного впливу на інфляцію це не дасть.

Тим часом в Мінекономіки заявляють, що інфляція буде прискорюватися до кінця року, а це означає, що країнці ще настраждаються.

Серед причин майбутнього зростання цін там називають наступні фактори:

посилення ролі кредитного каналу емісії грошей, який буде використовуватися для підтримки бізнесу та впровадження антикризових заходів;

підвищення складової собівартості товару (зважаючи на понесені в період карантину збитки та зростання цін на світовому ринку).

При цьому наголошується, що інфляція буде не такою сильною, як прогнозувалося на початку року.

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