"У нас просто більше немає варіантів"

Громадський діяч і підприємець Андрій Пальчевський відверто заявив про те, чому йде в політику

Про це зайшла мова в програмі "Зе Інтерв'юер" з Анатолієм Яцечком, передає Politeka.net.

За словами лідера політсили "Перемога Пальчевського", він не може просто відсиджуватися і дивитися, як змінюється одна за одною влада, яка поетапно знищує країну.

"Я в політику не йду. Це мене штовхають у політику. Якби були інші варіанти, я, що, пішов би в політику? Мені що, робити більше нічого? У нас просто більше немає варіантів: або вона, ця політика, грохне нас, або кожен з нас щось спробує зробити", - відповів громадський діяч на питання ведучого, навіщо зайнявся політикою.

За словами Пальчевського, попередні президенти призвели до того, що Україна стала злиденною, назвавши причину, чому подібне відбувається.

"Мені 60 років, у мене немає якогось великого періоду часу займатися ще чимось і чекати. Я або виступлю і щось зроблю зараз (про що мені говорять люди: "досить розмов, давайте вже йдіть щось робіть"), або ми закінчимо виступ ось тут з вами... І через 20 років зрозуміємо, що від України залишилася вже не половина, а третина або чверть, тому що ці товариші при сьогоднішній владі... я маю на увазі президентів... абсолютні провали - країна злиденна і безперспективна. А чому? А тому що якість людей, яких ми обираємо набагато нижче, ніж середня якість людини в країні", - резюмував Пальчевський.

Раніше ми повідомляли, лідер "Перемоги Пальчевського" передрік, що президента Володимира Зеленського чекає імпічмент, і все через його оточення.

"Я знаю точно, що роблять ці люди, які вбралися в «друзів» президента. Повільно його топлять. І ми сьогодні повинні говорити про це. Все більше розмов про те, що він не добуде до кінця терміну. Всі кулуарні розмови закінчуються чим? А коли він піде? Далі будуть вибори і "зеленої хвилі" не буде", - заявив Пальчевський.

Нагадаємо, що Пальчевський назвав головну особливість протестів у Білорусі: "ця країна..."

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