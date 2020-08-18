Перевізники можуть підвищувати вартість проїзду самостійно - їм для цього не потрібен дозвіл влади

Так, у Києві перевізники заявили про різке зниження пасажиропотоку внаслідок карантину, тому зазнають збитків. Виходячи з цієї ситуації, проїзд у маршрутках може зрости на 2-3 гривні до 10 гривень вже цієї осені, пише "Сьогодні".

Приватним перевізникам не потрібен дозвіл міста на підвищення вартості проїзду. За тиждень до підвищення вони зобов'язані довести до відома мерію, а також попередити пасажирів – вказавши дату, з якої починає діяти новий тариф.





За словами перевізників, якщо восени не будуть зняті обмеження і пасажиропотік не збільшиться, то вони готові вдатися до кардинальних рішень, доведеться збільшувати до 10 гривень.

Водночас, нагадаємо, у столиці з 1 липня вимушено скасували пільговий проїзд у громадському транспорті для приїжджих.



Раніше мер Віталій Кличко зазначав, що проїзд для таких громадян буде здійснюватися на загальних підставах, при реєстрації електронного квитка.

Витрати на проїзд при цьому відшкодовуються органами соціального захисту населення за місцем реєстрації людини, яка має право на пільги.

Крім того ми писали, стало відомо, коли в столиці в наземному транспорті запрацює система оплати проїзду банківською картою. За словами Кличка, обладнання вже готове, але є важливий нюанс - перед тим, як запустити систему, її повинен схвалити "Ощадбанк". Якщо все пройде за планом, кияни отримають нові можливості вже цієї осені - доведеться потерпіти до жовтня.

Нагадавши, "Під час карантину ніяк?": киян розлютило закриття необхідного транспорту

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