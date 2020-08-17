Українська співачка Аліна Гросу поділилася унікальними кадрами зі знімального майданчика

Вона опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі "Instagram" фото з "закулісся" серіалу "Я повернуся", передає Politeka.net.

На одному зі знімків Аліна Гросу йде біля камери з листочком в руках, мабуть, повторює сценарій. Вона вбралася в білу блузку з відкритими плечима-видно, що під нею немає бюстгальтера. Образ виконавиці доповнили відкриті білі туфлі, гофрована синя спідниця і пишна зачіска. Дівчина з втомленим виглядом дивиться в камеру.На задньому плані можна помітити інших членів знімальної команди, які зайняті своєю роботою.

На іншому фото Аліна Гросу стоїть на пірсі біля озера, помітно повеселіла. Вона озирається на камеру через плече і чарівно посміхається, показуючи своє гарне обличчя.

"Підходить до завершення прекрасний проект "Я повернуся", залишився всього один знімальний день в ролі Аліси ❤️ я була щаслива перевтілитися в неї і попрацювати з такою прекрасною командою!!!! Шалено люблю вас🤗", - підписала Аліна.

Користувачі соціальної мережі оцінили зовнішній вигляд і робоче місце співачки, залишивши багато коментарів:

"Ангел з Небес";" Аліна, я сподіваюся, в цьому серіалі Ви менше плачете, ніж в #Таємна любов мені вас там навіть шкода стало, що ви в кожному кадрі плачете";" клас, дівчинка - вогонь";" яка красива❤️😍";"ви як завжди красуня😍".

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