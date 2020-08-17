Супермодель з США Кортні Кардаш'ян посвітила бездоганними формами в облягаючому купальнику
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.
«Ну як я?» - йдеться в повідомленні.
Звернемо увагу, що на опублікованому знімку Кортні позує в тісному купальнику сірого кольору, демонструючи засмаглі місця своєї апетитної фігури. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її шанувальників.
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«Аж слинки течуть», «Ти виглядаєш на мільйон», «розкішна крихта», «ти мені до смаку», «виглядаєш, як на відпочинку і засмаглою», «пам'ятай, ти найкрасивіша і сексуальна дівчина у світі», «дуже мила», «нереально круто виглядаєш», - пишуть її шанувальники.
До цього ми розповідали, що відома модель Кортні Кардаш'ян показала сміливий образ, порадувавши фанатів
На фото Кортні позує в закритому купальнику з леопардовим забарвленням. Кардаш'ян стояла на тлі фіранок і демонструвала свою фігуру, піднявши руки. Красуня не соромилася і можна помітити пристойний загар тіла.
Фанати поставили більше мільйона лайків, буквально "засипавши" свого кумира "тоннами" компліментів і захоплень. Частина з них зізналася, що красуня зробила їх день.
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