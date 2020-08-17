Актриса Мер'єм Узерлі, відома завдяки серіалу "Величне століття", блиснула красою в новій фотосесії

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

Так, на опублікованих кадрах красуня позує спершу близько до камери, пристрасно заглядаючи в кадр. Ефектна зачіска і легкий макіяж лише доповнили її й без того ідеальну зовнішність.

А на інших кадрах Узерлі позує в білосніжному облягаючому платті, ефектно застигнувши на тлі стіни. При цьому вона приспустила голову і трималася рукою за бік, через що кадр вийшов досить суворим.

«Роби зі мною, що хочеш! Ти мене полонила», «красуня», «крашиха», «красотулька», «ось це погляд! На мільйон просто», «Ти найкрасивіша і жіночна на Землі», «дуже мило виглядаєш», «Люблю тебе до місяця і назад», «Вау, яка ти на знімках цих незвичайна», - пишуть її шанувальники.

До цього повідомлялося, що 36-річна німецько-турецька актриса Мер'єм Узерлі, що стала популярною після серіалу «Величне століття», показала себе поза червоною доріжкою.

Зірка славиться своєю любов'ю до простоти в повсякденному житті, тому часто ділиться з шанувальниками в соціальній мережі фотографіями, на яких вона позує у звичайному одязі й часто навіть без макіяжу.

Нагадавши, зірка "Величного століття" зважилася на кардинальні зміни, сміливий образ.

А ще Politeka повідомляла, що в мережі показали прототип легендарного воєначальника з серіалу "Величне століття".

Також Politeka писала, що примхлива зірка "Величного століття" забралася в кущі заради ефектного фото.