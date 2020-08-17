Переможниця десятого сезону шоу" Холостяк " Даша Ульянова похвалилася розкішною мереживною білизною

Вона опублікувала пікантні кадри на своїй сторінці в соцмережі "Instagram", передає Politeka.net.

Красуня не перестає радувати шанувальників все новими і новими спокусливими образами, а для цього регулярно оновлює свій гардероб. На цей раз Даша Ульянова придбала комплект нижньої білизни червоного кольору, приміряла його на свої чудові форми і поспішила показати його всім бажаючим.

Переможниця "Холостяка" з Максом Михайлюком зробила селфі-відео в спальні, позуючи в одних лише в трусах і бюстгальтері. У відображенні дзеркала добре видно її струнка фігура і розпущене волосся. Судячи з опису, Даші Ульянової дуже сподобався новий комплект:"я закохалася".

Нещодавно знаменитість вирушила на відпочинок, де регулярно ділилася з шанувальниками новинами і цікавими кадрами. Так Даша вбралася в чорний комбінезон, а потім вирішила в черговий раз показати свою гнучкість і спортивну форму на тлі озера Синевир.

Вона зробила вертикальний шпагат. чим нагадала скандальну російську балерину Анастасію Волочкову. Втім, багатьом сподобався гімнастичний етюд Даші Ульянової.

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