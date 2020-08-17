Колишня учасниця популярної групи "ВІА Гри" Міша Романова довела, що може спокусливо виглядати в будь-якому вбранні

Вона опублікувала в сторіз в соціальній мережі "Instagram" кадри зі зйомок, під час яких вона змінила відразу кілька образів, передає Politeka.net. Фотосесія пройшла в будиночку біля басейну.

На одному з перших фрагментів Міша Романова позує в піджаку і без штанів, таке враження, що співачка одягла його на голе тіло. Завдяки глибокому декольте відкривається прекрасний вид на пишний бюст красуні. Зірка зробила образ ще гаряче, забравшись в басейн - в такій ситуації без штанів навіть краще.

Для іншого, більш суворого вигляду, Міша одягла під піджак костюм зі штанами, верхня частина якої трималася завдяки кільцю на шиї. Така конструкція приковує увагу до зони декольте. Співачка також приміряла рожеву сукню, яка через лацканів дуже схожа на довгий піджак без рукавів. Вона підкреслила свою талію поясом в тон.

На іншому фрагменті Міша Романова постала в довгій вечірній сукні, тісно обтягнув її струнку фігуру. Особливістю моделі стали довгі рукави і широке декольте.

Ще один яскравий образ знаменитість зібрала з широких сірих штанів до самої підлоги, лискучого білого топа і піджака, який не стала надягати, а просто перекинула на спину через плече.

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