Кабмін оголосив заходи, які вживатиме при підготовці до другої хвилі епідемії

Як пише Politeka.net, прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів про плани уряду під час наради, яку чиновники провели під керівництвом Володимира Зеленського, передає прес-служба офісу президента.

Глава Кабінет міністрів заявив, що другу хвилю китайського вірусу в Україні очікують до осені. У зв'язку з цим влада буде активно перевіряти медичні установи. За словами Дениса Шмигаля, в західних регіонах захворюваність зростає з двох основних причин: релігійні обряди і весілля, до того ж, близько 114 тисяч порушень зафіксували при використанні сервісу "Дій вдома". Прем'єр підкреслив, що поліція і ДСНС будуть більш ретельно стежити за дотриманням карантинних обмежень.

У свою чергу, президент підтримав посилення контролю за українцями. За його словами, прості громадяни повинні допомогти керівництву країни в боротьбі з епідемією.

"Має бути комплексний підхід. Люди втомилися від коронавірусу не тільки в Україні, а й по всьому світу. Про це свідчить міжнародний досвід", - зазначив Володимир Зеленський. - "Протистояння вірусу - це співпраця держави і людей, і ми, звичайно, очікуємо розуміння. Як держава ми повинні зробити все від нас залежне, щоб стримати хворобу".

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