Новий голова НБУ Кирило Шевченко розповів, чого чекати від курсу валют

Про це він повідомив в інтерв'ю "РБК-Україна".

Шевченко зазначив, що плаваюче курсоутворення збережеться.

"Курс плаваючий, отже, відображає попит і пропозицію на ринку. Минулого року був досить великий приплив валюти в країну, пропозиція перевищувала попит, і Гривня зміцнювалася. І це нормально для ринку-гривня повинна не тільки девальвувати, а й зміцнюватися.

І в обох випадках будуть свої переможці і свої Переможені. Експортерам ревальвація завжди менш вигідна, а імпортерам і споживачам - більш вигідна. Тобто плаваючий курс завжди буде когось не влаштовувати", - заявив банкір.

Глава НБУ розповів, що регулятор в липні продавав валюту, а в серпні вже навпаки купує надлишки валюти з ринку в резерви. За його словами. з початку року інтервенцій більше 800 млн доларів.

Відзначимо, в понеділок, 17 серпня на міжбанківському валютному ринку курс гривні зміцнився до долара до 27,30−27,32 грн/$, а до Євро — до 32,31−32,33 грн/€, свідчать дані порталу Мінфін.

У банках курс долара становить 27,22-27,51 грн/$ (купівля — продаж), а Євро−31,98-32,51 грн/€.

На чорному ринку середній курс купівлі долара становить 27,33 грн/$, продажу-27,40 грн/$, повідомляє finance.ua. Курс євро в покупці становив 32,11 грн/€, у продажу — 32,22 грн/€.

В обмінниках, за даними finance.ua, середній курс купівлі долара - 27,24 грн/$, продажу — 27,47 грн/$. Курс євро в покупці - 31,98 грн/€, у продажу — 32,47 грн/€.

При цьому, за прогнозом аналітика Максим Пархоменко, на поточному тижні, якщо не буде нових потрясінь, гривня буде продовжувати своє зниження до позначки 27.00 гривень за долар. Готівкова Гривня вже до кінця тижня наблизиться до позначок в 26,95 у продажу і 27.20 в покупці. У парі з євро гривня ще в п'ятницю на міжбанку тестувала позначку 32,30.

Зазначаэться, що умов для зміни поточного тренда по євро поки немає.

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