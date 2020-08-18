22-річна мешканка Будапешта (Угорщина) Барбара Луна Сіпос, яка зробила десяток операцій, показала, як виглядає зараз

Дівчина заробила велику популярність в мережі після того, як стала схожа на "Барбі", повідомляє Politeka.net. Зірці Instagram з дитинства подобався образ ляльки, тому вона зважилася не першу операцію ще у 17 років.

Зараз блондинка публікує у своєму акаунті спокусливі фотографії, демонструючи оновлену фігуру.

Так, на одному з останніх кадрів Луна позувала в чорній сукні на тонких бретельках. Маленький наряд підкреслив неймовірні вигини моделі, а велике декольте дало можливість помилуватися її головною гордістю.

Пишний бюст вилазив з наряду, ніби йому там зовсім тісно.

Чорна тканина обтягнула тонку талію, а блискавка посередині сукні надавала образу більшої пікантності.

Зірка позувала біля дзеркала, роблячи селфі. Довге волосся Барбари було розпущене, а макіяж з акцентом на великі очі виглядав просто чудово.

За 14 годин пост зібрав майже 400 лайків і багато коментарів. Користувачі мережі відзначали велику привабливість моделі.

"Краща", - написав один коментаторів.

Нагадаємо, Барбара Луна постала в сірій міні-сукні з великим вирізом на грудях. Принади ледь не вивалювалися з великого розрізу - аж дух перехоплює.

Зірка пограла принадами перед камерою, прибравши волосся з боків.

Раніше повідомлялося, що Барбара Луна скаржилася, що роботодавці несерйозно до неї ставилися через її образ, через це красуні доводилося звільнятися. До того, за словами Сіпос, чоловіки божеволіли від її краси, коли вона працювала секретаркою.

Нагадаємо, що зірка Instagram пограла принадами на камеру, купальник нічого не приховав: "кращий вигляд".

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