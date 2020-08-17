Украинскому исполнителю Кузьме Скрябину присвоили звание Героя Украины

Как сообщает Politeka.net, об этом стало известно из официального сообщения президента Украины. Звание было присвоено исполнителю посмертно в честь его дня рождения 17 августа. Сегодня музыканту могло бы исполниться 52 года.

Напомним, что Андрей Кузьменко, который выступал под псевдонимом Кузьма, погиб в аварии в 2015 году. У него осталась дочка Барбара Кузьменко, которой в сентябре исполнится 23 года. Известно, что в конце прошлого года девушка вышла замуж. Ее избранником стал ее однокурсник Виктор Тур.

На свадьбе у девушки было много украинских звезд, в том числе музыкант DZIDZIO. На вопрос журналистов о том, одобрил бы отец ее выбор, Барбара ответила: «Мы с папой всегда очень доверяли друг другу. Мы были очень близки, поэтому он бы однозначно хорошо отнесся к моему мужу».

Кстати, в этом году, в условиях карантина, девушка защитила диплом и стала дипломированным врачом. Барбара закончила Национальный медицинский университет им. Богомольца. В сети девушка похвасталась своим дипломом.

Стоит отметить, что Барбара выросла настоящей красавицей. У нее стройная фигура и невероятно красивые длинные волосы. Внешне девушка больше похожа на мать.

Напомним, что вдова Кузьмы Скрябина поразила внешностью и рассказала о жизни после трагедии: «Никакая».

Также Politeka писала, что Ирина Билык показала фото старшего сына: "Так на Скрябина похож".

Как сообщала Politeka, вдова Скрябина раскрыла неожиданную тайну семейной жизни: "Сильно изматывают...".