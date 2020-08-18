Знаменитості не хотіли говорити про це

Бувають випадки, коли зірки приховують свої відносини з тих чи інших міркувань

Згадаймо знаменитостей, які довгий час приховували свої стосунки.

Продюсер Костянтин Меладзе і співачка Віра Брежнєва крутили роман довго. Подейкують, що все почалося ще, коли артистка співала в групі "ВІА Гра". У той час продюсер перебував у шлюбі, а Віра також виходила заміж. Все ж шлюби обох розпалися і вони зіграли таємне весілля в Італії.

Інша "віагринка" Альбіна Джанабаєва довгий час зустрічалася зі співаком Валерієм Меладзе. Пара всіляко приховувала заборонену пристрасть, адже артист був одружений. Співачка народила сина Валерію, але той не поспішав одружуватися. Лише коли Альбіна завагітніла вдруге, Меладзе подав на розлучення і розсекретив свої стосунки.

Артисти Потап і Настя Каменських зберігали в таємниці, що закохані і заперечували домисли шанувальників. До того ж, реп-виконавець був одружений. Після того як у 2013 році парочку побачили, коли вона цілувалась, артист розлучився з дружиною, а в минулому році офіційно одружився з Настею.

Принц Гаррі і Меган Маркл довгий час приховували свої почуття один до одного. Можливо, причина всьому стала строгість королівської сім'ї. Одного разу парі набридло ховатися і вони оголосили про свої стосунки всьому світу. Незабаром закохані одружилися, а зараз вже виховують спільного сина.

Російські актори Марк Богатирьов і Тетяна Арнтгольц мовчали про свій зв'язок. Ймовірно, слідували приказці: "Щастя любить тишу". Але про них все-таки стало відомо, так як будь-які секрети зірок рано чи пізно стають надбанням громадськості.

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