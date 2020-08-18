Бывают случаи, когда звезды скрывают свои отношения по тем или иным соображениям

Давайте вспомним знаменитостей, которые долгое время скрывали свои отношения.

Продюсер Константин Меладзе и певица Вера Брежнева крутили роман долго. Поговаривают, что все началось еще, когда артистка пела в группе "ВИА Гра". В то время продюсер состоял в браке, а Вера также выходила замуж. Все же браки обоих распались и они сыграли тайную свадьбу в Италии.

Другая "виагринка" Альбина Джанабаева долгое время встречалась с певцом Валерием Меладзе. Пара всячески скрывала запретную страсть, ведь артист был женат. Певица родила сына Валерию, но тот не спешил жениться. Лишь когда Альбина забеременела во второй раз, Меладзе подал на развод и рассекретил свои отношения.

Артисты Потап и Настя Каменских хранили в тайне, что влюблены и отрицали домыслы поклонников. К тому же, рэп-исполнитель был женат. После того как в 2013 году парочку увидели целующейся, артист развелся с женой, а в прошлом году официально поженился с Настей.

Принц Гарри и Меган Маркл долгое время скрывали свои чувства друг к другу. Возможно, причина всему стала строгость королевской семьи. Однажды паре надоело прятаться и они объявили о своих отношениях всему миру. Вскоре влюбленные поженились, а сейчас уже воспитывают общего сына.

Российские актеры Марк Богатырев и Татьяна Арнтгольц молчали о своей связи. Вероятно, следовали поговорке: "Счастье любит тишину". Но о них все-таки стало известно, так как любые секреты звезд рано или поздно становятся достоянием общественности.

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