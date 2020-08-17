Головний герой шоу " Холостяк-10" Максим Михайлюк разом з молодою моделлю Дариною Хлистун політав на повітряній кулі

Більше місяця пару активно обговорюють за їх відносини. Як відомо, у фіналі проекту "Холостяк" чоловік вибрав амбітну і молоду гімнастку Дашу, залишивши Дану і зробивши свій вибір не на її користь.

Ульянова ж почала публікувати кадри з кільцем і інтригувати мережу заявами. Однак на пост-проекті з'ясувалося, що пара розпалася дуже швидко, фактично відразу після завершення "Холостяка" через зраду Макса (чоловік мав інтимний зв'язок на зйомках з однією з учасниць).

Після розставання сам Макс довго не" сумував " і завів нові стосунки з молодою 25-річною моделлю Дариною Хлистун, яку тут де взялися критикувати за її образи, молодий зовнішній вигляд і кожну появу з екс-холостяком.

Даша також вирушила з ним кілька днів тому на Західну Україну разом з чоловіком, де політала на повітряній кулі, відпочила в компанії друзів і здивувала домашнім виглядом під час посиденьок після прогулянки.

Деякий час тому на фан-акаунтах Михайлюка і шоу "Холостяк" з'явилося нове фото чоловіка з Дашею. На представленому кадрі одягнена пара мило притискалася один до одного і щасливо посміхалася на камеру. Струнка модель позувала в модній сукні "ночнушке" з шовку.

У мережі тут же почали обговорювати образ скандальної пари і відзначати, що переможниця "Холостяка" Даша Ульянова підходила Михайлюку більше, ніж модель:

"Нове фото Макса і його дівчини Даші. Вони виглядають разом?» ,- повідомляється на фан-сторінці Холостяка.

Ось що відповідають користувачі:

"Боже мій, не заздріть! Хороша дівчина. Йому краще знати підходить вона йому чи ні!", "Головне щоб вона борщ вміла готувати😅»," як він її любить! Принадність 😍❤️", " вміє борщ варити і гроші доїти😊 😊 😊", «нічого. З Богданою була б пара на ура», «Вона мені схожа на якусь злу чаклунку з дійснеєвських мультфільмів😂».

Нагадаємо, що екс-холостяк Макс Михайлюк без одягу засвітився з молоденькою коханкою: "проміняв одну Дашку на іншу".

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