Відома модель Сьюзі Кортес, що отримала титул "Міс Бум-Бум" за свої сідниці, підкорила видами на пружну гордість
Зірка не втрачає нагоди похвалитися своєю п'ятою точкою, яка прославила її на весь світ, пише Politeka.net. Цього разу красуня позувала в одній нижній білизні в дзеркалі.
Модель постала в ліфчику і трусиках рожевого кольору з чорними акцентами. Лямки ліфчика натягнулися на плечах, ніби впиваючись в шкіру.
Кортес відкинула довге волосся, щоб краще показати свою рівну "шовкову" спинку.
Зірка стояла в трусиках-бікіні з кокетливим бантиком ззаду. Білизна "загубилася" між сідниць, коли красуня її натягнула.
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Соковита п'ята точка - це і є та сама гордість, і, дійсно, як тут не похвалитися.
Сьюзі дивилася в дзеркало, відкривши губи. Широкі очі були підкреслені пишними віями. Загалом фото вийшло дуже спекотним.
За шість годин пост зібрав близько 55 тисяч лайків і багато коментарів. Користувачі мережі обсипали модель компліментами за такий жаркий знімок і попросили частіше їх балувати.
"Моя королева", - написав один з користувачів.
Нагадаємо, Сьюзі Кортес одягла шкіряну білизну, що представляє собою тонкі смужки, які обплели все тіло.
Спокуслива красуня вип'ятила свою п'яту точку, щоб дати можливість своїм шанувальникам її розглянути. Трусиків і цього разу практично не було видно.
Раніше повідомлялося, що Сьюзі Кортес позувала в блискучій білизні. Нижня частина була мереживною і прозорою, зірка не соромилася показати найцікавіші місця. Сьюзі підняла руки вгору, закривши очі від задоволення.
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