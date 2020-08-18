Відома модель Сьюзі Кортес, що отримала титул "Міс Бум-Бум" за свої сідниці, підкорила видами на пружну гордість

Зірка не втрачає нагоди похвалитися своєю п'ятою точкою, яка прославила її на весь світ, пише Politeka.net. Цього разу красуня позувала в одній нижній білизні в дзеркалі.

Модель постала в ліфчику і трусиках рожевого кольору з чорними акцентами. Лямки ліфчика натягнулися на плечах, ніби впиваючись в шкіру.

Кортес відкинула довге волосся, щоб краще показати свою рівну "шовкову" спинку.

Зірка стояла в трусиках-бікіні з кокетливим бантиком ззаду. Білизна "загубилася" між сідниць, коли красуня її натягнула.

Соковита п'ята точка - це і є та сама гордість, і, дійсно, як тут не похвалитися.

Сьюзі дивилася в дзеркало, відкривши губи. Широкі очі були підкреслені пишними віями. Загалом фото вийшло дуже спекотним.

За шість годин пост зібрав близько 55 тисяч лайків і багато коментарів. Користувачі мережі обсипали модель компліментами за такий жаркий знімок і попросили частіше їх балувати.

"Моя королева", - написав один з користувачів.

Нагадаємо, Сьюзі Кортес одягла шкіряну білизну, що представляє собою тонкі смужки, які обплели все тіло.

Спокуслива красуня вип'ятила свою п'яту точку, щоб дати можливість своїм шанувальникам її розглянути. Трусиків і цього разу практично не було видно.

Раніше повідомлялося, що Сьюзі Кортес позувала в блискучій білизні. Нижня частина була мереживною і прозорою, зірка не соромилася показати найцікавіші місця. Сьюзі підняла руки вгору, закривши очі від задоволення.

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