В Україні знову посилюють карантин і обмежать роботу поїздів на деяких станціях

Як відомо, 12-13 серпня в Кабміні оновили правила адаптивного карантину, а також список кольорових зон, де діють обмеження. Столиця України потрапила в жовту зону через перевищення показників захворюваності, тому вже з понеділка, 17 серпня, в Києві посилюють карантинні обмеження.

Згідно з новими правилами, буде заборонено проведення масових заходів. Дозволять проводити заходи тільки тим, хто зможе організувати соціальну дистанцію між учасниками, або проводитиме захід на свіжому повітрі.

Кінотеатрам дозволять працювати, але заповненість залів не повинна перевищувати 50%. Також у Києві заборонять відвідувати заклади соціального захисту, де перебувають люди похилого віку.

Відзначається, що громадський транспорт в Києві зупиняти не будуть, але пасажирів в автобуси, трамваї і маршрутки будуть брати за кількістю сидячих місць. Попередньо карантин у Києві введено на два тижні. Далі все буде залежати від епідеміологічної ситуації.

Тим часом, "Укрзалізниця" обмежує роботу на трьох станціях. Вже з 17 серпня посадки пасажирів не буде на станціях Самбір, Дубно та Клевань. Вийти на цих станціях люди зможуть.

Крім цього буде закрито продаж квитків з цих станцій на поїзди №98/97 Ковель – Київ, №49/50 Київ – Трускавець, №45/46 Ужгород – Лисичанськ, №231/232 Івано-Франківськ – Генічеськ, №217/218 Київ – Рахів, №743/744 Київ – Львів. Українці, які раніше купили квитки, зможуть відшкодувати їх вартість.

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