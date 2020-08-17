Будут введены и другие запреты

В Украине вновь ужесточают карантин и ограничат работу поездов на некоторых станциях

Как известно, 12-13 августа в Кабмине обновили правила адаптивного карантина, а также список цветовых зон, где действуют ограничения. Столица Украины попала в желтую зону из-за превышения показателей заболеваемости, поэтому уже с понедельника, 17 августа, в Киеве ужесточают карантинные ограничения.

Согласно новым правилам, будет запрещено проведение массовых мероприятий. Позволят проводить мероприятия только тем, кто сможет организовать социальную дистанцию между участниками, или будет проводить мероприятие на свежем воздухе.

Кинотеатрам разрешат работать, но заполненость залов не должна превышать 50%. Также в Киеве запретят посещать заведения социальной защиты, где находятся люди пожилого возраста.

Отмечается, что общественный транспорт в Киеве останавливать не будут, но пассажиров в автобусы, трамваи и маршрутки будут брать по количеству сидячих мест. Предварительно карантин в Киеве введен на две недели. Далее все будет зависеть от эпидемиологической ситуации.

Тем временем, «Укрзализныця» ограничивает работу на трех станциях. Уже с 17 августа посадки пассажиров не будет на станциях Самбор, Дубно и Клевань. Выйти на этих станциях люди смогут.

Кроме этого будет закрыта продажа билетов с этих станций на поезда №98/97 Ковель – Киев, №49/50 Киев – Трускавец, №45/46 Ужгород – Лисичанск, №231/232 Ивано-Франковск – Геническ, №217/218 Киев – Рахов, №743/744 Киев – Львов. Украинцы, которые ранее купили билеты, смогут возместить их стоимость.

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