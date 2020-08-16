Вот это красота!

Племянница украинской исполнительницы Софии Ротару Соня Кей похвасталась идеальной фигурой в облегающем наряде

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на TikTok знаменитости.

«Зеркало. Магия…» - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что племянница Ротару решила принять участие в популярном флешмобе, где человек протирает зеркало и в какой-то момент перевоплощается. Однако через время все становится на свои места.

«Волшебная», «крутяк», «В футболке тоже хорошая. Можно и не пользоваться волшебной тряпочкой», «крутышка», - пишут ее поклонники.

Как сообщалось ранее, Соня Кей показалась на людях с украинским чемпионом по боксу Александром Усиком, удивив общественность нежными объятиями с ним.

Так, красотка сделала снимок во время вручения популярной украинской премии. На ней Соня Хлябич показалась в облегающем наряде, который эффектно подчеркивал ее идеальную фигуру.

Волосы красотка решила распустить, ярко при этом накрасившись. Руки Соня Кей решила дополнить элегантными кожаными перчатками без пальцев.

Кроме этого, Кей явно не стеснялась на улыбку, демонстрируя свои лучшие качества.

Напомним, племянница Ротару избавилась от белья и показала, чем ее наградила природа

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