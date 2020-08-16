Президент Украины Владимир Зеленский попал в западню, его окружение не говорит ему всей правды

Об этом рассказал общественный деятель Андрей Пальчевский в эфире «112. Украина».

«На сегодня отделять первое лицо от второго, третьего и даже пятого – не правильно. Ответственность у них все равно коллективная. Но эти люди, я не знаю, кто конкретно, явно не докладывают Зеленскому о состоянии вещей. Плохо сообщать президенту хорошие новости. Отрубят голову. Но у него, с моей точки зрения, и так она уже давно отрублено. У него уже на семейном уровне уже обсуждают толи политика, толи ведущего», - отметил он.

При этом, утверждает Пальчевский, вокруг Зеленского образовался ореол людей, которые нарядились его «друзьями».

«Я знаю точно, что делают эти люди, которые нарядились в «друзья» президента. Медленно его топят. И мы сегодня должны говорить об этом. Все больше разговоров о том, что он не добудет до конца срока. Все кулуарные разговоры заканчиваются чем? А когда он уйдет? Дальше будут выборы и «зеленой волны» не будет. Там сразу придет фронда. И дальше начнется импичментоподобное давление», - подчеркнул он.

В то же время Пальчевский высказал надежду, что Зеленскому хватит мудрости не допустить столкновений наверху.

«Я сторонник того, чтобы у нас не было столкновений наверху. Чтобы у первого лица хватило мудрости выслушать разные точки зрения», - уточнил он.

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