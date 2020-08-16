Відома українська актриса Ліза Василенко, зірка серіалу "Школа", влаштувала запальні танці в модній мережі
Молода артистка з яскравою зовнішністю почала знімати різні відеозаписи в додатку "Тік-Ток", а для того, щоб більше людей їх побачили, кадрами Ліза Василенко ділиться ще й в Instagram, передає Politeka.net
Так, в розділі «сторіз», дівчина показала кадри, як вона веселиться перед камерою і дзеркалом. Ліза Василенко вибрала вельми відвертий наряд, вона одягла чорний топ на бретельках, який відкриває її живіт і спортивні штани. Дівчина ефектно порухалася під ритм музики, всіляко крутячись перед камерою.
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На жаль, користувачі не змогли прокоментувати жаркі танці моделі і актриси, тому що вона розмітила запис в сторіз.
До Слова, незважаючи на свій досить юний вік, Ліза Василенко робить вже великі кроки як в кіно, так і в моделінгу. Дівчину досить часто запрошують зніматися для обкладинок журналів.
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На кадрах Ліза показала себе в білому топі і спідниці. Красуня посміхалася на камеру і підняла руки, показуючи два пальці.
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