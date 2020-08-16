Українська співачка, учасниця "Квартал 95" і "Жіночого кварталу" Марта Адамчук вразила публіку одкровенням і ніжним відео

Як передає Politeka.net, артистка опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram свіжий ролик, в якому читає вірші Ліни Костенко і кружляє перед камерою у вельми спокусливому образі.

Марта постала в брючному світлому костюмі. Для більшого ефекту дівчина розстебнула піджак, блиснувши формами в чорному топіку. Трохи розстрепана Адамчук зі щасливою посмішкою "пограла" на камеру, супроводивши ролик наступними рядками:

"спини мене спини і схамени

ще поки можу думати востаннє

ще поки можу але вже не можу

настала черга й на мою зорю

чи біля тебе душу відморожу

чи біля тебе полум'ям згорю"

"звук на повну 🖤 Дякую за відео @dvorianetsanya за вірші @ lina_kostenko.ua", - підписала Марта кадри.

Користувачі подякували артистці за побачене: "будь завжди така щаслива))))"; "Як гарно😍".

Раніше ми повідомляли, зірка "Квартал 95" Адамчук виклала в Instagram фото, на якому показала себе в темно-зеленому халатику. Марта підкорила пікантним вирізом на грудях, змусивши шанувальників затамувати подих.

Червона помада і кілька витончених прикрас доповнили розкішний лук.

«Ви говорите "Фотошоп, Фотошоп"... "Часи вже не ті, втратили природність..." Навіть Рафаель малював автопортрети, змінюючи собі ніс, тому що він йому не подобався ..) так що .. споконвіку сприйняття себе природним було і є проблемою. І справа зовсім не в Фотошопі як такому:) Доброго ранку і сил нам всім бачити суть, а не форму", - підписала зірка фото.

Нагадавши, спекотна красуня з "Квартал 95" блиснула ідеальним пресом в короткому топіку.

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