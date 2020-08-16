Йому було 78 років

Помер відомий актор і останній міністр культури СРСР, у якого раніше діагностували Китайський вірус

Радянський і російський артист Микола Губенко помер у неділю, 16 серпня, в одній з московських лікарень. Йому було 78 років. Про це повідомив у себе в Твіттері головний редактор радіо "Ехо Москви" Олексій Венедиктов.

Про причини смерті поки не повідомляється, проте відомо, що в квітні 2020 року Губенко переніс COVID-19, і смерть, по всій видимості, могла настати від ускладнень викликаних небезпечною інфекцією, повідомляють російські ЗМІ.

Микола Губенко-радянський і російський актор театру і кіно, кінорежисер і сценарист, засновник і художній керівник театру "Співдружність акторів Таганки". У 1985 році був удостоєний звання народного артиста РРФСР.

Раніше ми писали, президент Росії Володимир Путін гордо заявив про реєстрацію першої в світі вакцини від COVID-19 і навіть випробував її на власній дочці.

За словами глави РФ, після першого уколу у його дочки опустилася температура тіла з 38 до 37 з невеликим: «і все. Після другого уколу, другого щеплення теж температура трохи піднялася, але все потім зійшло нанівець, відчуває себе добре, і титри високі».

У свою чергу відомий блогер і політолог Анатолій Несміян, більше відомий в Мережі як Ель Мюрид, вже висміяв «передову розробку», поставивши під сумнів її ефективність.

"Повідомляють, що путінська вакцина - це 95% спирт, трошки солі і цукру. Схоже, що хлопці довго не морочилися і просто взяли перевірені ліки від усього – настоянку глоду. Якщо так, то швидкість з виробництвом і випробуваннями цілком з'ясовна. Чого тут відчувати, все давно на потоці", - написав він на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

Нагадаємо, що Путін розсмішив створенням вакцини проти китайського вірусу.

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