Умер известный актер и последний министр культуры СССР, у которого ранее диагностировали китайский вирус

Советский и российский артист Николай Губенко скончался в воскресенье, 16 августа, в одной из московских больниц. Ему было 78 лет. Об этом сообщил у себя в Твиттере главный редактор радио "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов.

О причинах смерти пока не сообщается, однако известно, что в апреле 2020 года Губенко перенес COVID-19, и смерть, по всей видимости, могла наступить от осложнений вызванных опасной инфекцией, сообщают российские СМИ.

Николай Губенко – советский и российский актер театра и кино, кинорежиссер и сценарист, основатель и художественный руководитель театра "Содружество актеров Таганки". В 1985 году был удостоен звания народного артиста РСФСР.

Ранее мы писали, президент России Владимир Путин гордо заявил о регистрации первой в мире вакцины от COVID-19 и даже испытал ее на собственной дочери.

По словам главы РФ, после первого укола у его дочери опустилась температура тела с 38 до 37 с небольшим: «И все. После второго укола, второй прививки тоже температура немного поднялась, но все потом сошло на нет, чувствует себя хорошо, и титры высокие».

В свою очередь известный блогер и политолог Анатолий Несмиян, больше извесный в сети как Эль Мюрид, уже высмеял «передовую разработку», поставив под сомнение ее эффективность.

«Сообщают, что путинская вакцина - это 95% спирт, немножко соли и сахара. Похоже, что ребята долго не заморачивались и просто взяли проверенное лекарство от всего – настойку боярышника. Если так, то скорость с производством и испытаниями вполне объяснима. Чего тут испытывать, все давно на потоке», – написал он на своей странице в социальной сети Фейсбук.

Напомним, что Путин рассмешил созданием вакцины против китайского вируса.

А еще Politeka писала, в Одессе ужесточили карантин, вирус не отступает: что теперь будет.

Также Politeka писала, что Минздрав экстренно предупредил украинцев о прививках перед второй волной.