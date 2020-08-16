Найближчим часом можна очікувати зниження курсу долара до гривні



Такий прогноз озвучив фінансовий аналітик Вадим Іосуб в коментарі "РБК Україна".

За словами експерта, Українська гривня може зміцнитися вже через тиждень.

Згідно з його прогнозом, американський долар може опуститися до позначки в 27,1 гривні на міжбанку, в обмінниках курс коливатиметься від 27 до 27, 3 гривні за долар.

Аналітик підкреслив, що протягом минулого тижня курс долара вже знизився на 1%.

Варто відзначити, що курс долара в обмінниках продовжує плавно падати вже третій тиждень поспіль.

Раніше ми писали, що економічний експерт Валерій Клочок попереджав українців, що підвищення мінімальної зарплати, яке запланували в уряді, призведе до зростання цін і подорожчання валюти.

Експерт упевнений, що найбільше «мінімалка» вдарить по українському бізнесу, адже саме підприємцям доведеться збільшувати витрати на утримання бізнесу.

Також ми повідомляли, що МВФ погіршив свій прогноз світової економіки на 2020 рік. На ці оцінки рівняються фінансисти і цілі держави. Все буде ще гірше, ніж передбачалося. Економіка впаде на 4,9%. Кризу вже назвали найглибшою з часів Другої світової війни.

Що стосується України, то згідно з прогнозом, ми втратимо 8,2% своєї економіки.

Нагадавши, про зростання зарплат в Україні: стало відомо, хто отримає надбавку.

Як повідомляла Politeka, нова криза доб'є українців, зарплати уріжуть ще більше: названі терміни.

Також Politeka писала, що підвищення зарплат обернеться ударом, українців попередили про небезпеку.