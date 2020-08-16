Дружина відомого мандрівника і телеведучого Дмитра Комарова, модель Олександра Кучеренко блиснула ідеальною фігурою в літній сукні

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram красуня опублікувала фото, на якому позувала на тлі моря, сидячи на валізі. На Олександрі було надіте жовте плаття, через яке просвічувалася фігура моделі. Красуня не стала надягати під сукню нижню білизну. Це було видно на фото. Крім цього, сильний вітер задер платтячко, оголивши плече, ніжки і зону декольте красуні. Сама Саша посміхалася і виглядала щасливою.

"Як думаєте-виживу? Вгадайте, що в моїй валізі: А. намет, спальник, сірники, ліхтарик. Б. Їжа, вода, ніж, аптечка. В. 8 комплектів купальників))», - підписала Кучеренко знімок.

За півгодини фото моделі зібрали понад 2,5 тисяч лайків. У коментарях їй залишили масу приємних слів. Шанувальники також стали гадати, що лежить у валізі зірки.

"Купальники! Все інше у валізі Діми", "З таким чудовим чоловіком нічого не страшно! Виживите! Будете разом жити довго і щасливо!", "Звичайно ж купальники. Навіщо всі ці непотрібні штуки на острові?", "Думаю що 8 комплектів купальників, а перші два варіанти у валізах чоловіка", - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Олександра Кучеренко поділилася кадром з басейну. Красуня сиділа на підлозі, звісивши ноги у воду. На ній був надітий чорний спортивний купальник, шапочка для купання і окуляри.

Нагадаємо, що Олександра Кучеренко в міні-сукні показала, як пощастило її чоловікові: «посмів взяти мене за…».

Як повідомляла Politeka, Олександра Кучеренко поділилася оригінальним рецептом десерту для сніданку: "Так апетитно".

Також Politeka писала, що красуня-дружина Дмитра Комарова прикувала всю увагу бездонним декольте:"цукерочка".