В Україні відмовляться від паспортів старого зразка у вигляді книжечки і обміняти їх на нові пластикові документи

Як передає Politeka.net, так рішення було прийнято на черговому засіданні Кабміну уряд України.

Згідно з положеннями в законопроекті "Про паспорт громадянина України у формі книжечки", планується поступове виведення паперових паспортів-книжечок з обігу за рахунок їх заміни на пластикові картки.

Вимагати від українців терміново замінити паперові паспорти не будуть, проте будуть встановлені нові терміни видачі для тих, що вже видані:

від 16 до 25 років - до дня досягнення особою 25-річного віку;

- до дня досягнення особою 25-річного віку; від 25 до 45 років - до дня досягнення особою 45-річного віку за умови, що до дня набрання чинності цим законом в паспорт вклеєна нова фотографія після досягнення особою 25-річного віку, а в разі, коли паспорт був оформлений в період після досягнення особою 25-річного віку до дня досягнення нею 45 років-фотографію при оформленні паспорта;

- до дня досягнення особою 45-річного віку за умови, що до дня набрання чинності цим законом в паспорт вклеєна нова фотографія після досягнення особою 25-річного віку, а в разі, коли паспорт був оформлений в період після досягнення особою 25-річного віку до дня досягнення нею 45 років-фотографію при оформленні паспорта; від 45 років і старше - безстроково за умови, що в паспорт вклеєна нова фотографія після досягнення особою 45-річного віку, а в разі, коли паспорт був оформлений після досягнення особою 45-річного віку — фотографію при оформленні паспорта.

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