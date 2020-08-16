Українська співачка, учасниця шоу "Фабрика Зірок-3" Тетяна Воржева, яку називають копією Анджеліни Джолі, похвалилася красою на відпочинку в ботанічному саду

Як передає Politeka.net, в сторіс у співачки з'явилися відео, на яких вона прогулювалася в парку, після чого вирішила зайнятися розтяжкою. Красуня знімала себе сама, тому на кадрах переважно видно її обличчя. Варто відзначити, що зірка з кожним роком все більше стає схожа на голлівудську актрису.

У кадр також потрапили довгі ноги красуні. Вона намагалася нахилятися до ноги і записувати це на відео. Всі рухи Воржевої були плавними і жіночними. Особливого шарму відео надала музика на тлі.

Шанувальники не змогли залишити співачці компліменти, так як відео були опубліковані в сторіс, де немає такої можливості.

Раніше ми писали, що Тетяна Воржева поділилася яскравим фото з відпочинку на морі. Співачка позувала по груди у воді, демонструючи розкішну красу на тлі води. Кадр вийшов зачаровуючим, адже крім артистки і води на фото більше нічого не було.

"Повернення до балансу", - підписала фото українська Джолі.

Відзначимо, що після участі в «Фабриці зірок» Воржева деякий час співала в групі «REAL O», продюсуванням якої займалася Наталія Могилевська.

Нагадаємо, що Воржева задерла кофтинку і влаштувала спекотне шоу, кадри облетіли мережу: "тіло богині".

Як повідомляла Politeka, Воржева спокусила витонченим декольте посеред поля:"на поцілунок налаштовуємося".

Також Politeka писала, що Воржева підкорила вигинами, забравшись на стіг сіна в ліфчику: "я розповім тобі таємницю...".