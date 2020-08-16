Американська фітнес-модель Ана Чері влаштувала спекотну фотосесію в ліжку

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram дівчина поділилася гарячим ранковим фото. Чері лежала на ліжку, виставивши вперед своє головне достоїнство – апетитні підкачані «булочки». Дівчина була в стрінгах, тому шанувальники змогли розгледіти її фігуру у всій красі. Пікантності образу надала поза, в якій Ана розвалилася в ліжку.

"Рада залишатися в ліжку весь день", - підписала фото красуня.

За день її фото зібрало майже 170 тисяч лайків. У коментарях їй залишили масу приємних слів.

"Ааааа! Яка гаряча", " Ти найкрасивіша на світі!", "Виглядаєш приголомшливо", "але як красиво і це тіло цілої богині", "славний ангел кращий", "чудово», «це виглядає так чудово», «найчуттєвіша і красива", "сподіваюся, у тебе хороші вихідні, Ана! Мій кумир і натхнення", - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Чері похвалилася ранковим луком, блиснувши фігурою в спортивному комплекті. Дівчина ледь вмістила свої груди в тісний топ, а округлі стегна прикрасила леопардовими шортиками. Варто відзначити, що тісний топ ледь витримував вагу розкішного бюста знаменитості, а крихітні шорти максимально підкреслювали фігуристи вигини.

Нагадаємо, що Ана Чері в мокрому бікіні підсмажила "солодощі" в неймовірній позі:"відмінне тіло".

Як повідомляла Politeka, Ана Чері ледве втиснула рум'яні "кексики" у в'язану чорну білизну: "гаряча і дика".

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